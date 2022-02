Serie A | Ventura | “Corsa scudetto apertissima Straordinario se vincesse il Napoli”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Gian Piero, ex CT della Nazionale, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato dellaal titolo inA: “Se gli azzurri battessero il Cagliari, sarebbero primi mentre un mese fa qualcuno storceva il naso guardando ai risultati della squadra di Spalletti. È un campionato un po’ pazzo, i risultati sono spesso sorprendenti e aperti. Chi vince il titolo? La squadra che piano piano si abituerà a vincere. Ho visto il Milan contro la Salernitana: avevano la consapevolezza di dover vincere e invece hanno perso due punti. Per vincere si deve trovare l’abitudine alla vittoria. L’inter sta facendo bene anche dopo aver perso Conte, ma Inzaghi non è che abbia vinto chissà cosa, il campionato resta aperto a diverse soluzione. Se ildovesse vincere lo, sarebbe ...

Advertising

sportface2016 : #SerieATIM, #Ventura: 'Se vincesse il #Napoli lo scudetto sarebbe straordinario' - salvione : Ventura: 'Scudetto al Napoli? Sarebbe straordinario' - sportli26181512 : Ventura: 'Scudetto al Napoli? Sarebbe straordinario': L'ex ct: 'Chi ama il calcio sarà falice di vedere che spettac… - federicofecondo : C'è molta #Bari nel libro di Alessandro #Gazzi, Un lavoro da mediano. Ansia, sudore e Serie A: il meglio ed il pegg… - annalisapanello : RT @dinny_costa: @mirkonicolino Della serie anche le pulci hanno la tosse, premesso che dopo lo spareggio con la Svezia al posto di Ventura… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ventura

...della palla ordinato da Gian Piero. O ci venite a prendere quaggiù, sembrava che dicesse agli avversari, oppure possiamo tenerla tra i piedi fino al novantesimo. Guarda tutta laA TIM ...Interrompe lanera di nove kappaò consecutivi, la Garibaldina. Al cospetto di un Trebisacce a ... Morabito, Mercurio (26'st Riccelli), Scozzafava, Percia Montani (20'st), Azzinnaro (9'st ...Gian Piero Ventura, ex CT della Nazionale, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato della corsa al titolo in Serie A ...L'imprenditore Alessandro Ventura, di Camigliatello Silano, in prima linea per il caro bollette. Dopo il nostro articolo, pubblicato sulle pagine ...