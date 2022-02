Sei Nazioni rugby 2022, Irlanda-Italia: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2022 e l’Italia di Kieran Crowley sarà impegnata domenica pomeriggio alle 16 a Dublino contro l’Irlanda. Dopo le sconfitte contro Francia e Inghilterra gli azzurri di Kieran Crowley sono alla ricerca di una prestazione convincente. Ecco come vederla in tv e in streaming. L’Irlanda arriva all’appuntamento dopo la bella vittoria sul Galles e la sconfitta di misura a Parigi contro la Francia. Per i ragazzi di Andy Farrell vincere – con bonus – è fondamentale per continuare a inseguire il sogno di vincere il torneo, sperando in un passo falso dei francesi. Per gli azzurri, invece, il sogno proibito è interrompere la striscia di sconfitte consecutive nel torneo prima di toccare quota 35, ma sarà durissima in una Dublino dove vincere appare ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torna questo weekend il Guinness Seie l’di Kieran Crowley sarà impegnata domenica pomeriggio alle 16 a Dublino contro l’. Dopo le sconfitte contro Francia e Inghilterra gli azzurri di Kieran Crowley sono alla ricerca di una prestazione convincente. Ecco come vederla in tv e in. L’arriva all’appuntamento dopo la bella vittoria sul Galles e la sconfitta di misura a Parigi contro la Francia. Per i ragazzi di Andy Farrell vincere – con bonus – è fondamentale per continuare a inseguire il sogno di vincere il torneo, sperando in un passo falso dei francesi. Per gli azzurri, invece, il sogno proibito è interrompere la striscia di sconfitte consecutive nel torneo prima di toccare quota 35, ma sarà durissima in una Dublino dove vincere appare ...

