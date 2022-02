"Se sei brutta ti valorizzano, ma...": Mammucari sta con Belen (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il conduttore ha commentato i recenti attacchi alla collega, condannando l'ipocrisia dilagante di chi chiede rispetto e solidarietà e poi attacca per primo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il conduttore ha commentato i recenti attacchi alla collega, condannando l'ipocrisia dilagante di chi chiede rispetto e solidarietà e poi attacca per primo

Advertising

CenciAngelo : @Lizitika1 Allora sei in una brutta situazione ! - choukinetta : Sì certo pensa di essere furba ma invece una piccola donna! E intanto il pubblico quello che segue tutto sa che sei… - BERTIE801 : @garosi_andrea La campagna pavese. Non brutta per chi ama la campagna. Certo, se non sei allineato con certe idee l… - EnricoP1998 : @R10Gaucho__ @marcozavanese @armagio PS l’acqua bolle sempre a 100° sul livello del mare, il PSG fa un mercato fuor… - cristin86212732 : RT @napolista: #Mammuccari: «Le donne invocano rispetto e solidarietà ma poi sono le prime a massacrarsi tra loro» A Libero parla delle of… -