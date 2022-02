Se ne va il capitano del Perugia dei miracoli: chi è stato Pierluigi Frosio? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pierluigi Frosio: ripercorriamo la sua storia e i miracoli compiuti dal suo Perugia. Ieri, domenica 20 febbraio 2022, si è spenta una leggenda del nostro calcio: Pierluigi Frosio. I più giovani probabilmente lo hanno conosciuto solo come opinionista televisivo, ma nella sua vita e nella sua carriera da giocatore ha scritto pagine importanti del nostro calcio. La sua scomparsa ha rattristato i supporter del Perugia e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e tifare per lui sia come calciatore che come allenatore. Ovviamente sono arrivate immediatamente le parole di cordoglio del Perugia Calcio, società in cui ha contribuito a scrivere la pagina più importante della ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa di: ripercorriamo la sua storia e icompiuti dal suo. Ieri, domenica 20 febbraio 2022, si è spenta una leggenda del nostro calcio:. I più giovani probabilmente lo hanno conosciuto solo come opinionista televisivo, ma nella sua vita e nella sua carriera da giocatore ha scritto pagine importanti del nostro calcio. La sua scomparsa ha rattrii supporter dele tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e tifare per lui sia come calciatore che come allenatore. Ovviamente sono arrivate immediatamente le parole di cordoglio delCalcio, società in cui ha contribuito a scrivere la pagina più importante della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e… - pisto_gol : Ci ha lasciati all’età di 74anni Pier Luigi Frosio che fu tra i protagonisti della 1^ storica promozione in serieA… - sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Nel (doppio) segno del Capitano. ©? #SampEmpoli 2?-0? #SerieATIM #FORZADORIA ???????????? - ArmandoAlej : @FiloRuben11 Comunque sicuramente non tolgono Handanovic per non destabilizzare la squadra, non dimentichiamo che è… - BetclicItalia : ?? #NBAAllStar, vince il Team #LeBron: canestro della vittoria del suo capitano che in caduta all'indietro realizza… -