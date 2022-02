Scuola ‘San Modesto’ | assistenza ai disabili | Corona scrive al segretario generale Feola

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAffidamento in concessione della exS. Modesto perai. Richiesta verifica di legittimità degli atti e accertamenti per eventuali sanzioni disciplinari. E’ questo l’oggetto della missiva inviata da Gabriele(movimento ‘Altra Benevento è possibile’) al dott. Riccardodel Comune di Benevento. Di seguito il testo della missiva: “Il Consiglio di Stato con la recente Ordinanza n. 76/2022 del 18 febbraio scorso ha confermato la sentenza con la quale il TAR della Campania il 1° dicembre 2021 ha stabilito che inon sono obbligati ad utilizzare i servizi gestiti dalla Coop. Esculapio di Marano. In particolare il TAR ha confermato che alla suddetta cooperativa nel ...