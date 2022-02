Scudetti contesi – L’Avv Mignogna risponde al Guerin Sportivo e a Carlo Felice Chiesa

hlodwig : RT @Solo_La_Lazio: ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? - csch78 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? - SSLazioOrg : RT @Solo_La_Lazio: ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? - Solo_La_Lazio : ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetti contesi

Solo la Lazio

... si è dichiarato favorevole agli ex aequo per glistorici. "Certo che lo sono. Non ... Pe Rizzoglio sarebbe una soluzione di buon senso: "Gli ex aequo per i campionatirimane l'unica ......del campionato partendo dalla vincitrice del titolo in corso e riavvolgendo il nastro fino ai tre finalida tempo. Il caso è noto, la tempistica, adesso, anche. In gioco ci sono gli...Da oggi al 22 maggio, invece, si aprirà una volata scudetto a tre senza esclusione di colpi ... e Sarri (Immobile) che sono fuori dalla contesa.Secondo il giornalista Peppe Iannicelli, la Juve può ancora sognare lo scudetto. "Per la Juventus di Allegri il primo intento è aumentare il vantaggio rispetto alla truppa di Gasperini nella contesa ...