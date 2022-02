Sciopero 25 febbraio 2022 a Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino: da Trenitalia al trasporto locale bloccata la penisola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sciopero del 25 febbraio 2022 a Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino: l’evento causerà possibili disagi negli spostamenti con mezzi pubblici. Saranno coinvolti tram, metro e bus dell’intera penisola ma verranno tutelate alcune fasce orarie di garanzia. Sciopero 25 febbraio 2022, la decisione dei sindacati: da Trenitalia al trasporto locale bloccata la penisola Nella giornata di venerdì 25 febbraio 2022, è stato indetto uno Sciopero generale di 24 ore che riguarderà i trasporti pubblici locali. Lo Sciopero è stato indetto da Cgil, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022)del 25: l’evento causerà possibili disagi negli spostamenti con mezzi pubblici. Saranno coinvolti tram, metro e bus dell’interama verranno tutelate alcune fasce orarie di garanzia.25, la decisione dei sindacati: daallaNella giornata di venerdì 25, è stato indetto unogenerale di 24 ore che riguarderà i trasporti pubblici locali. Loè stato indetto da Cgil, ...

