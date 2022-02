Sci di fondo, Olimpiadi Pechino 2022: Remi Lindholm, il finlandese che ha chiuso la 50km col pene congelato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una notizia che ha sicuramente dell’incredibile, anche per come è stata “tranquillamente” rivelata. Al termine della 50 km di sci di fondo maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ridotta a circa 30 km per via delle temperature rigidissime e delle condizioni atmosferiche negli impianti intorno alla capitale cinese, il finlandese Remi Lindholm (28esimo al traguardo) ha rivelato di aver concluso la prova con il pene congelato. “E’ stata una delle peggiori competizioni alle quali abbia mai partecipato – ha detto il finnico ai media che lo hanno intervistato – a un certo punto non esisteva più il profilo sportivo, ma solo quello del combattimento e della sopravvivenza”. Sci di fondo, per l’Italia si prospetta un ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una notizia che ha sicuramente dell’incredibile, anche per come è stata “tranquillamente” rivelata. Al termine della 50 km di sci dimaschile alleInvernali di, ridotta a circa 30 km per via delle temperature rigidissime e delle condizioni atmosferiche negli impianti intorno alla capitale cinese, il(28esimo al traguardo) ha rivelato di aver concluso la prova con il. “E’ stata una delle peggiori competizioni alle quali abbia mai partecipato – ha detto il finnico ai media che lo hanno intervistato – a un certo punto non esisteva più il profilo sportivo, ma solo quello del combattimento e della sopravvivenza”. Sci di, per l’Italia si prospetta un ...

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - Coninews : Repetita iuvant! ?? Come quattro anni fa, pure a #Beijing2022 lo sci di fondo ha conquistato una medaglia olimpica.… - fattoquotidiano : Lo sci alpino agonizza, lo sci di fondo è morto: oggi la valanga azzurra è un lontano ricordo @lVendemiale - dinoreims : @simonesalvador @max_ambesi poi va considerato l'incremento delle competizioni olimpiche ... x esempio a me non pia… - PvtGunnerHeath : RT @Coninews: Repetita iuvant! ?? Come quattro anni fa, pure a #Beijing2022 lo sci di fondo ha conquistato una medaglia olimpica. L’incredib… -