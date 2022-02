Scandalo Credit Suisse, anche il Vaticano nella black list Santa Sede "cliente speciale" con narcos e trafficanti (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ennesimo Scandalo ha travolto Credit Suisse. Una fuga di dati ha svelato clienti ed affari di una delle principali banche della Svizzera. Nell'elenco desecretato spuntano nomi grossi e anche pericolosi, ma a sorpresa tra i clienti c'è anche il Vaticano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ennesimoha travolto. Una fuga di dati ha svelato clienti ed affari di una delle principali bdella Svizzera. Nell'elenco desecretato spuntano nomi grossi epericolosi, ma a sorpresa tra i clienti c'èilSegui su affaritaliani.it

RaffaeleCarcano : È scoppiato un nuovo scandalo internazionale: il #CreditSuisse avrebbe avuto tra i suoi clienti (e aiutato) numeros… - mgrassi14 : Ci sarà un mese in cui Credit Suisse non verrà coinvolta in qualche scandalo? -