«Anche all'Italia non si può negare di avere le proprie preoccupazioni, lo facciamo tutti, fa parte di questo processo». Kamala Harris, numero due della Casa Bianca,...

Ultime Notizie dalla rete : Sanzioni alla Ucraina, Van der Leyen: sanzioni solo dopo eventuale invasione La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando alla TV pubblica tedesca ARD ha detto che la Russia dovrebbe affrontare sanzioni "enormi e consequenziali" in caso di invasione, ma che la finestra della diplomazia è "ancora aperta" e che queste ...

Cosa vuole Mosca/ L'accordo segreto che può evitare il conflitto Ciò chiarito, il criterio per orientarsi nella confusione è alla portata di tutti: se la Nato ... Qualunque ottimismo, basato sulla carità cristiana di Putin o sull'idea che tema le sanzioni, non ha ...

Stati Uniti, perché l’arma delle sanzioni alla Russia funziona solo a metà Il Sole 24 ORE Sanzioni alla Russia, frenata sul gas: gli Usa aprono all’Italia Kamala Harris, numero due della Casa Bianca, riconosce, pragmaticamente, che non possono esserci sanzioni contro Mosca studiate in una capitale e subite da un’altra. Trovano quindi “cittadinanza” ...

Parigi e Mosca chiedono la tregua Harris sulle sanzioni: capisco l’Italia Sia il presidente russo, sia il titolare dell’Eliseo hanno concordato che bisogna lavorare alla de-escalation, partendo proprio da un cessate il fuoco nell’est dell’Ucraina. Nessuna delle due parti, ...

