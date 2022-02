Sanzioni alla Russia, frenata sul gas: gli Usa aprono all?Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Anche all?Italia non si può negare di avere le proprie preoccupazioni, lo facciamo tutti, fa parte di questo processo». Kamala Harris, numero due della Casa Bianca,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Anche all?Italia non si può negare di avere le proprie preoccupazioni, lo facciamo tutti, fa parte di questo processo». Kamala Harris, numero due della Casa Bianca,...

Advertising

emmevilla : RT @emmevilla: ???????? L'Italia avrebbe inviato un documento informale alla Commissione europea per escludere l'energia dalle possibili sanzio… - 7urz : RT @emmevilla: ???????? L'Italia avrebbe inviato un documento informale alla Commissione europea per escludere l'energia dalle possibili sanzio… - Travagliato : RT @CCKKI: #Prodi: Kamala Harris parla di sanzioni durissime da applicare alla #Russia, ma noi, pur dovendo conservare i nostri rapporti co… - BcnFox : RT @DiDimiero: Non solo. Sorprende, ma non troppo, l'appello del premier ucraino ai Paesi occidentali perchè applichino da subito le sanzio… - DiDimiero : Non solo. Sorprende, ma non troppo, l'appello del premier ucraino ai Paesi occidentali perchè applichino da subito… -