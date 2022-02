Sanremo | il parroco canta “Brividi” | “O forse sei tu” e “Apri tutte le porte” durante l’omelia | il video fa il giro dei social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Prima ha intonato ““. Quindi “Osei tu”. E, infine, “le”. Don Matteo, co-di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, è diventato una star deidopo che neldi domenica 6 febbraio, quella immediatamente successiva a, ha inserito le tre canzoni finite sul podio del Festival. Come spiegato dallo stessoal Giornale di Brescia, Don Matteoha cercato di spiegare il Vangelo attraverso la quotidianità. E per farlo si è servito, appunto, delle canzoni della kermesse musicale. “Immagino San Pietro che incontra San Remo questa mattina e si scambiano qualche parola. San Remo dice a San Pietro: ‘Hai sentito ieri ...