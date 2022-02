San Siro, Sala frena sul nuovo stadio: «Non prima dei giochi del 2026» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sala frena: «nuovo San Siro non sorgerà entro il 2026». Le dichiarazioni del sindaco di Milano sul nuovo stadio Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del tema del nuovo San Siro. Le sue parole: «È un tema che non va visto relativamente alle Olimpiadi, ma nella sua importanza legata al calcio, con la tempistica complicata che richiede. Non credo proprio che sorgerà un nuovo stadio in tempo per i giochi. Per cui la cerimonia d’apertura sarà quasi certamente al Meazza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022): «Sannon sorgerà entro il». Le dichiarazioni del sindaco di Milano sulGiuseppe, sindaco di Milano, a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del tema delSan. Le sue parole: «È un tema che non va visto relativamente alle Olimpiadi, ma nella sua importanza legata al calcio, con la tempistica complicata che richiede. Non credo proprio che sorgerà unin tempo per i. Per cui la cerimonia d’apertura sarà quasi certamente al Meazza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

