San Giorgio Ionico: imprenditore agli arresti domiciliari Guardia di finanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Gruppo di Taranto hanno eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore residente a San Giorgio Ionico (TA), titolare di una ditta individuale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, rappresenta l'epilogo di indagini delegate dalla Procura della Repubblica jonica, all'esito delle quali sono state ipotizzate, nei confronti dell'imprenditore e di altre tre persone, due delle quali appartenenti al suo stesso nucleo familiare, consistenti cessioni di gasolio per uso agricolo sottoposto ad aliquota d'accisa ridotta a soggetti non aventi diritto. L'illecita ...

