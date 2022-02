“Salerno a passi nella storia”, appuntamento fissato per domenica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il Gruppo Centro Turistico Giovanile Picentia Aps di Salerno, e L’UPI di Salerno, invitano soci ed amici il giorno domenica 27 Febbraio, ad unirsi a loro nella seconda tappa della Manifestazione ‘Salerno a passi nella storia’ che, nella prima edizione, ha riscosso un grande successo di pubblico. Tema sarà quello delle Erbe a partire dalla Scuola Medica Salernitana per arrivare ai giorni nostri, nella riscoperta dell’immensa potenzialità della Natura nella cura di anima e corpo oggi come ieri. Ogni senso verrà sviscerato e non mancheranno suggerimenti culinari che saranno illustrati dalla Vicepresidente del Gruppo Picentia, Annamaria Parlato, Storica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Gruppo Centro Turistico Giovanile Picentia Aps di, e L’UPI di, invitano soci ed amici il giorno27 Febbraio, ad unirsi a loroseconda tappa della Manifestazione ‘’ che,prima edizione, ha riscosso un grande successo di pubblico. Tema sarà quello delle Erbe a partire dalla Scuola Medica Salernitana per arrivare ai giorni nostri,riscoperta dell’immensa potenzialità della Naturacura di anima e corpo oggi come ieri. Ogni senso verrà sviscerato e non mancheranno suggerimenti culinari che saranno illustrati dalla Vicepresidente del Gruppo Picentia, Annamaria Parlato, Storica ...

