Salernitana, sogno salvezza. Ma il patron Iervolino: Ho un progetto a lungo termine, Bonomi perfetto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dallo sgambetto sfiorato al Milan al sogno della salvezza: la spinta e l’amore della città per una missione quasi impossibile ma alla quale Danilo Iervolino si aggrappa con fiducia. “Le possibilità di salvarsi non sono tantissime ma nemmeno misere, nelle ultime tre gare abbiamo visto una grinta incredibile e rischiato di vincerle”, ha detto il nuovo presidente della Salernitana, che spera in un nuovo miracolo di Nicola. “Fioretto? Non abbiamo ancora pensato a qualcosa, ma credo che arriverebbe fino a Berlino”, le parole del numero uno del club granata intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Un’eventuale retrocessione non scalfirebbe comunque quello che è un progetto a “medio, lungo termine”, perché “ci sono delle cose che possiamo realizzare velocemente come ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dallo sgambetto sfiorato al Milan aldella: la spinta e l’amore della città per una missione quasi impossibile ma alla quale Danilosi aggrappa con fiducia. “Le possibilità di salvarsi non sono tantissime ma nemmeno misere, nelle ultime tre gare abbiamo visto una grinta incredibile e rischiato di vincerle”, ha detto il nuovo presidente della, che spera in un nuovo miracolo di Nicola. “Fioretto? Non abbiamo ancora pensato a qualcosa, ma credo che arriverebbe fino a Berlino”, le parole del numero uno del club granata intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Un’eventuale retrocessione non scalfirebbe comunque quello che è una “medio,”, perché “ci sono delle cose che possiamo realizzare velocemente come ...

Advertising

UnoTvnews : Salernitana, prestazione e punto con il Milan: resta aperto sogno salvezza - Giuliano5607 : @SkySport È finito il sogno dell'Inter stellare, pare di vedere giocare la Salernitana. - persemprecalcio : ??? Dopo il deludente 2-2 agguantato contro la #Salernitana di #Nicola, Junior #Messias ha parlato del suo Milan, so… - maxinegroni : RT @LogisticaMax: Davide #Nicola non sbaglia un colpo. Passione ????? Grinta ?? Squadra ?? Non so se la #Salernitana si salverà Sono sicuro… - AurelioSodo : @IntSolo Se l'Inter perde o pareggia diranno: finisce qui il sogno scudetto anche per l'Inter. Se la giocheranno… -