Salernitana, proposto il rinnovo a Djuric (Di martedì 22 febbraio 2022) La Salernitana starebbe pensando di proporre il rinnovo all’attaccante Djuric. Il centravanti in gol contro il Milan La Salernitana dopo le recenti prestazioni di Djuric, starebbe pensando di proporgli un rinnovo di contratto per convincerlo a restare in granata. Proposta di due anni con bonus legati ad obiettivi stagionali e di gol segnati. Lo riporta TuttoSalernitana.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Lastarebbe pensando di proporre ilall’attaccante. Il centravanti in gol contro il Milan Ladopo le recenti prestazioni di, starebbe pensando di proporgli undi contratto per convincerlo a restare in granata. Proposta di due anni con bonus legati ad obiettivi stagionali e di gol segnati. Lo riporta Tutto.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

alexswiftzn : C'era chi esaltava Allegri per le vittorie con Genoa e Salernitana, ma il gioco proposto è sempre stato di questo l… - SecondoVangelo : @guidotolomei Se capissi lo spagnolo potresti leggere il 90% dei tifosi madrileni che insultano Ancelotti per il ca… - Antonio_Tatti_ : RT @marcoconterio: ?? Dopo l'esonero di Stefano Colantuono, la #Salernitana accelera per il successore. Già proposto un contratto sul tavolo… - marcoconterio : ?? Dopo l'esonero di Stefano Colantuono, la #Salernitana accelera per il successore. Già proposto un contratto sul t… - infoitsport : Sportitalia - Salernitana, Gattuso rifiuta e si vira su Pirlo: proposto contratto lunghissimo -