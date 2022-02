Salernitana | nuovo stop per il giocatore | il comunicato ufficiale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Non è iniziato in maniera esaltante il cammino di Diego Perotti alla. Il, alla ricerca della condizione migliore, ha finora calpestato il terreno di gioco solo per alcuni spezzoni di gara. PerottiinfortunioL’argentino, subentrato all’acciaccato Ribery, ha accusato, nella giornata odierna, un problema di natura muscolare. A riportare la notizia, è la società campana attraverso un: “Ribery (lieve risentimento al gemello destro), Radovanovic (trauma distorsivo alla caviglia sinistra) e Perotti (lieve risentimento al gemello sinistro) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Verdi, M. Coulibaly, Gyomber, Ruggeri, Strandberg e Schiavone hanno effettuato un lavoro atletico specifico“ POTREBBE INTERESSARTI: Formazioni ufficiali ...

Covid in provincia di Salerno: sono 426 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino diramato dal ministero della Salute oggi, lunedì 21 febbraio 2022.
L'ex portiere della Lazio Guido Guerrieri dopo due stagioni alla Salernitana ha rescisso il contratto con i granata e inizierà una nuova esperienza in Bulgaria.