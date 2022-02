Salernitana, Iervolino: “Il ricorso non fa onore al Venezia. C’è la pandemia, la gente sta male” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è intervenuto alla trasmissione Gol su Gol. Qui il patron granata ha lanciato una stoccata al Venezia che ha deciso di fare ricorso chiedendo la vittoria a tavolino per il match non disputato a inizio gennaio causa Covid: “Credo che questa scelta di fare ricorso non faccia molto onore a queste società. Siamo in una pandemia, è in gioco la salute delle persone. Noi non chiediamo nulla in più di quello che ci spetta, ovvero giocarci le partite sul campo. Sapete tutti per quale motivo la Salernitana non disputò i match contro Udinese e Venezia, il nostro pool di legali ha fatto un ottimo lavoro. Per il resto dico solo che sono convinto che questa squadra, con questo pubblico e un ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente della, Danilo, è intervenuto alla trasmissione Gol su Gol. Qui il patron granata ha lanciato una stoccata alche ha deciso di farechiedendo la vittoria a tavolino per il match non disputato a inizio gennaio causa Covid: “Credo che questa scelta di farenon faccia moltoa queste società. Siamo in una, è in gioco la salute delle persone. Noi non chiediamo nulla in più di quello che ci spetta, ovvero giocarci le partite sul campo. Sapete tutti per quale motivo lanon disputò i match contro Udinese e, il nostro pool di legali ha fatto un ottimo lavoro. Per il resto dico solo che sono convinto che questa squadra, con questo pubblico e un ...

