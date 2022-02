Salernitana, Iervolino: “Bonomi perfetto per la Lega, le assemblee sono riunioni di condominio” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Le possibilità di salvarsi non sono tantissime ma nemmeno misere, nelle ultime tre gare abbiamo visto una grinta incredibile e rischiato di vincerle. Fioretto? Non abbiamo ancora pensato a qualcosa, ma credo che arriverebbe fino a Berlino”. Queste le parole del numero uno granata Danilo Iervolino intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ma a prescindere dall’esito della stagione, le idee sono chiare: “Ci sono delle cose che possiamo realizzare velocemente come la rivoluzione digitale, l’esperienza immersiva che vorrei far vivere ai tifosi in maniera innovativa, un progetto con technogym per aiutare le performance dei giocatori”, oltre alla questione stadio: “Ci siamo affidati a una consulenza per capire se operare un restyling fruttuoso dell’Arechi o convergere su un nuovo stadio, da qui a 30 giorni ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Le possibilità di salvarsi nontantissime ma nemmeno misere, nelle ultime tre gare abbiamo visto una grinta incredibile e rischiato di vincerle. Fioretto? Non abbiamo ancora pensato a qualcosa, ma credo che arriverebbe fino a Berlino”. Queste le parole del numero uno granata Danilointervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ma a prescindere dall’esito della stagione, le ideechiare: “Cidelle cose che possiamo realizzare velocemente come la rivoluzione digitale, l’esperienza immersiva che vorrei far vivere ai tifosi in maniera innovativa, un progetto con technogym per aiutare le performance dei giocatori”, oltre alla questione stadio: “Ci siamo affidati a una consulenza per capire se operare un restyling fruttuoso dell’Arechi o convergere su un nuovo stadio, da qui a 30 giorni ...

