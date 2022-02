Sabbatini è record nei 1000 metri al Gold Indoor Tour: “Risultato inaspettato.. che emozione!” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Birmingham – Gaia Sabbatini va a mille. La mezzofondista azzurra, al debutto stagionale, sigla il record italiano dei 1000 metri Indoor a Birmingham (Gran Bretagna), nella tappa Gold del World Indoor Tour: 2:38.67 il tempo della 22enne delle Fiamme Azzurre che migliora di oltre un secondo dopo otto anni il primato di Margherita Magnani (2:39.94 ad Ancona nel 2014). Per Sabbatini c’è il quarto posto finale, sulla scia della britannica Isabelle Boffey (2:38.25), della polacca Angelika Cichocka (2:38.57) e della tedesca Katharina Trost (2:38.62). Brava anche Federica Del Buono (Carabinieri), ottava con il personale di 2:40.25. È il quarto primato italiano Indoor al femminile in poche settimane, dopo i ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Birmingham – Gaiava a mille. La mezzofondista azzurra, al debutto stagionale, sigla ilitaliano deia Birmingham (Gran Bretagna), nella tappadel World: 2:38.67 il tempo della 22enne delle Fiamme Azzurre che migliora di oltre un secondo dopo otto anni il primato di Margherita Magnani (2:39.94 ad Ancona nel 2014). Perc’è il quarto posto finale, sulla scia della britannica Isabelle Boffey (2:38.25), della polacca Angelika Cichocka (2:38.57) e della tedesca Katharina Trost (2:38.62). Brava anche Federica Del Buono (Carabinieri), ottava con il personale di 2:40.25. È il quarto primato italianoal femminile in poche settimane, dopo i ...

Advertising

IvaRuffo : RT @piercrilu: 1000 m indoor: è record nazionale: Complimenti a Gaia Sabbatini. ?????? - newsfresche : RT @RaiSport: ?? #Recorditaliano per Gaia #Sabbatini nei 1000 metri La mezzofondista delle Fiamme Gialle ha chiuso al 4° posto nella tappa… - infoitsport : Atletica, Sabbatini stabilisce il nuovo record italiano indoor dei 1000 metri - FSolibello : RT @atleticaitalia: #atletica ?? Gaia: 'E pensare che non dovevo nemmeno correre le indoor quest'anno'. Ossama: 'A me l'hanno detto ieri ser… - pescarasport24 : Super Gaia Sabbatini! Va a.... a 1000! Per lei è record italiano -