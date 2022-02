Advertising

LavoroLazio_com : Il Messaggero - Sabaudia, risveglio choc: 'Corruzione e malaffare: ce lo aspettavamo tutti' 'Sabaudia, soldi e fav… - Veleno_Q_B : RT @RassegnaZampa: #Sabaudia, soldi e favori: arrestata la sindaca Giada Gervasi. «Ci ha salvato il Covid» - RassegnaZampa : #Sabaudia, soldi e favori: arrestata la sindaca Giada Gervasi. «Ci ha salvato il Covid» - marchess88 : 16 persone sono arrestate tra cui la sindaca di #Sabaudia (LT) #GiadaGervasi per soldi e favori - infoitinterno : Sabaudia, soldi e favori: arrestata la sindaca Giada Gervasi. «Ci ha salvato il Covid» -

Ultime Notizie dalla rete : Sabaudia soldi

e favori: arrestata la sindaca Giada Gervasi. 'Ci ha salvato il Covid' IN STRADA Fuori dal locale solo qualche residente passeggia sotto ai portici 'Si pensava che con una lista ...dovuti da chi, per anni, con gli stabilimenti diha fatto fortuna e quelli realmente pagati all'amministrazione. Poi però il faro degli inquirenti dalla 'sabbia' si sposta su qualcos'...Non mancano favori a Riccardo Guglielmi, il responsabile del Servizio appalti presso il comune di Sabaudia. Come? Semplice ... poi eseguiti dall'impresa di proprieta del secondo». I soldi delle ...I soldi dovuti da chi, per anni, con gli stabilimenti di Sabaudia ha fatto fortuna e quelli realmente pagati all’amministrazione. Poi però il faro degli inquirenti dalla “sabbia” si sposta su ...