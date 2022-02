Sabatini: "Il mio è un lavoro di squadra. La gara con il Milan ci ha detto che lo siamo" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, ha parlato delle belle prestazioni in casa granata: ecco le sue dichiarazioni a Radio RaiLEGGI ANCHE: Rassegna stampa - La Gazzetta dello Sport, Il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Walter, dirigente della Salernitana, ha parlato delle belle prestazioni in casa granata: ecco le sue dichiarazioni a Radio RaiLEGGI ANCHE: Rassegna stampa - La Gazzetta dello Sport, Il...

Advertising

Pall_Gonfiato : Walter #Sabatini ha parlato dell’attuale situazione in casa #Salernitana - kikiejiji : @swimmerpg 'Comprati da Sabatini ma venduti da Pallotta'! Mi sembra come fanno alcune coppie quando parlano dei fig… - romanewseu : Sabatini: “Gli acquisti di Salah e Dzeko mi hanno fatto amare il mio lavoro” ?? - siamo_la_Roma : ? #Dzeko e #Salah, parla #Sabatini ??? 'Il mio più grande rimpianto è non aver vinto con loro' ??I dettagli e le dich… - Zebrone5 : @Eurosport_IT Se intendiamo uomo/donna direi Gabriela Sabatini. Se parliamo di amore sportivo senza dubbio Pablito… -