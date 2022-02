Russia: gli armamenti visti dal satellite. "Schierati 50 battaglioni e 500 caccia" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le immagini satellitari mostrano nuovi schieramenti di truppe russe e di equipaggiamento militare vicino al confine ucraino . A riferirlo è una compagnia americana. Le immagini mostrano «nuovi schieramenti... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le immagini satellitari mostrano nuovi schieramenti di truppe russe e di equipaggiamento militare vicino al confine ucraino . A riferirlo è una compagnia americana. Le immagini mostrano «nuovi schieramenti...

