Advertising

lifestyleblogit : Roma, ragazzina accoltella coetanea a Tor Bella Monaca - - StefaniaVaselli : RT @ilmessaggeroit: #roma, ragazzina accoltellata a #tor bella monaca dopo una lite: è gravissima. Arrestata coetanea - Clau64Claudio : RT @Adnkronos: #Roma, minorenne accoltella coetanea a Tor Bella Monaca: arrestata, la vittima dell'aggressione è grave. - sissiisissi2 : RT @Adnkronos: #Roma, minorenne accoltella coetanea a Tor Bella Monaca: arrestata, la vittima dell'aggressione è grave. - Adnkronos : #Roma, minorenne accoltella coetanea a Tor Bella Monaca: arrestata, la vittima dell'aggressione è grave. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ragazzina

La vittima è grave, arrestata l'autrice dell'aggressione: sono entrambe minorenni Unaè stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata dopo essere stata accoltellata da una coetanea in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca , nella periferia romana. L'...Tutti sono stati accompagnati al Cpa di. Non è la prima volta che CityLife si trasforma in una ...la polizia a fermare altri quattro giovanissimi - tra cui un 12enne non imputabile e una...Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una di 17 anni in strada a Roma dopo una lite per un ragazzo. La minorenne ferita è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L’episodio è avvenuto questo ...Una minorenne è stata accoltellata da una sua coetanea in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. La giovane sarebbe stata aggredita nel corso di una lite ...