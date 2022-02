Roma, metro A ferma alle 21 da giugno: il motivo (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Roma continuano i disagi provocati dalle metropolitane. E’ di pochi giorni fa la notizia del possibile sabotaggio ai danni della metro B, rimasta ferma per alcune ore a causa di un guasto elettrico probabilmente causato da un malintenzionato. Nuovi ritardi, nuovi disagi. E a peggiorare le cose arriva l’annuncio dell’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, a margine dell’incontro organizzato dal sindaco Gualtieri con la squadra degli assessori. “Per linea A e linea B dovremo avviare un’importante manutenzione, dall’armamento alle banchine fino ai sistemi antincendio – ha spiegato l’assessore – La linea B chiuderà anticipatamente alle 21 da aprile a giugno. La linea A invece chiuderà sempre alle 21, per 18 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) Acontinuano i disagi provocati dpolitane. E’ di pochi giorni fa la notizia del possibile sabotaggio ai danni dellaB, rimastaper alcune ore a causa di un guasto elettrico probabilmente causato da un malintenzionato. Nuovi ritardi, nuovi disagi. E a peggiorare le cose arriva l’annuncio dell’assessore alla Mobilità di, Eugenio Patanè, a margine dell’incontro organizzato dal sindaco Gualtieri con la squadra degli assessori. “Per linea A e linea B dovremo avviare un’importante manutenzione, dall’armamentobanchine fino ai sistemi antincendio – ha spiegato l’assessore – La linea B chiuderà anticipatamente21 da aprile a. La linea A invece chiuderà sempre21, per 18 ...

ilpost : La metro di Roma chiuderà per mesi alle 21 - ricordiseriali : a me fanno ridere certe fermate metro di roma cioè porta furba raga - _Fried_Shrimp : Dopo aver letto della metro di Roma non mi lamenterò mai più della M2 che dopo le 22 sostituisce la metro coi pullman - robertozoppi68 : RT @ilpost: La metro di Roma chiuderà per mesi alle 21 - valmoriani : Vagoni della #metro e linee #tram in fase di revisione, venerdì #sciopero dei mezzi pubblici... Come può un lavorat… -