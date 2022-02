Roma, marciapiede impraticabile e pista ciclabile da incubo: c’è anche un palo in mezzo (VIDEO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma prova a mettersi alla pari delle grandi città europee, quelle green ed ecologiche. Prima i monopattini, che hanno invaso la Capitale, poi il progetto delle piste ciclabili, che sono spesso da incubo. Criticate dai residenti e non perché questi non abbiano voglia o il piacere di incentivare l’ecologia e mettere un freno, per quanto possibile, all’inquinamento, ma perché spesso si tratta di ciclabili messe a punto con criteri, che sembrano quasi inesistenti. E se la scarsa illuminazione o i parcheggi mal segnalati sembravano problemi insormontabili a Ostia, in realtà nessuno si sarebbe aspettato di trovare più pali nel bel mezzo di una pista ciclabile. E invece, è questo quello che succede a Roma Nord, nel III Municipio, dove da giorni gli operai sono al lavoro in via Monte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022)prova a mettersi alla pari delle grandi città europee, quelle green ed ecologiche. Prima i monopattini, che hanno invaso la Capitale, poi il progetto delle piste ciclabili, che sono spesso da. Criticate dai residenti e non perché questi non abbiano voglia o il piacere di incentivare l’ecologia e mettere un freno, per quanto possibile, all’inquinamento, ma perché spesso si tratta di ciclabili messe a punto con criteri, che sembrano quasi inesistenti. E se la scarsa illuminazione o i parcheggi mal segnalati sembravano problemi insormontabili a Ostia, in realtà nessuno si sarebbe aspettato di trovare più pali nel beldi una. E invece, è questo quello che succede aNord, nel III Municipio, dove da giorni gli operai sono al lavoro in via Monte ...

