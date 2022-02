Roma, interesse dalla Russia per Mkhitaryan (Di martedì 22 febbraio 2022) La Roma potrebbe perdere Mkhitaryan nel mercato estivo, in scadenza di contratto la Dinamo Mosca avrebbe messo gli occhi sull’armeno Secondo quanto riportato da RB Sport, Henrikh Mkhitaryan potrebbe salutare la Roma in estate. La Dinamo Mosca, squadra russa, avrebbe messo gli occhi sull’armeno che è in scadenza di contratto con i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Lapotrebbe perderenel mercato estivo, in scadenza di contratto la Dinamo Mosca avrebbe messo gli occhi sull’armeno Secondo quanto riportato da RB Sport, Henrikhpotrebbe salutare lain estate. La Dinamo Mosca, squadra russa, avrebbe messo gli occhi sull’armeno che è in scadenza di contratto con i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

