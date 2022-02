Roma, il caso Zaniolo: in discoteca dopo il pareggio contro il Verona, i tifosi non hanno gradito [VIDEO] (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una classifica deludente e il caso Zaniolo. Non è un buon periodo in casa Roma, la squadra di Mourinho è reduce dal pareggio contro l’Hellas Verona ma in generale la stagione non può essere considerata all’altezza. I giallorossi sono troppo altalenanti e, attualmente, sono anche fuori dalla zona Europa League. In più si è registrato un altro episodio fuori dal campo che potrebbe portare conseguenze. Non è sceso in campo Nicolò Zaniolo, il calciatore della Nazionale italiana è rimasto ai box a causa di un leggero problema fisico. Un VIDEO, girato da un tifoso, ha scatenato più di qualche reazione da parte dei supporter giallorossi. Il classe 1999 è stato ripreso in discoteca dopo il pareggio ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una classifica deludente e il. Non è un buon periodo in casa, la squadra di Mourinho è reduce dall’Hellasma in generale la stagione non può essere considerata all’altezza. I giallorossi sono troppo altalenanti e, attualmente, sono anche fuori dalla zona Europa League. In più si è registrato un altro episodio fuori dal campo che potrebbe portare conseguenze. Non è sceso in campo Nicolò, il calciatore della Nazionale italiana è rimasto ai box a causa di un leggero problema fisico. Un, girato da un tifoso, ha scatenato più di qualche reazione da parte dei supporter giallorossi. Il classe 1999 è stato ripreso inil...

