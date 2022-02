Rocco Hunt | rinviato a maggio il Libertà + Rivoluzione Tour | le nuove date

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ildiè riprogrammato a partire dal mese dia causa delle vigenti norme ministeriali restrittive anti-Covid 19: leSi comunica che ildi, che sarebbe dovuto partire il 4 marzo da Milano, verrà interamente riprogrammato a partire dal mese dia causa delle vigenti norme ministeriali restrittive anti-Covid 19. I biglietti acquistati restano validi per le rispettive. A partire dalle ore 16.00 di lunedì 7 marzo 2022, i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli spettacoli di Bari (Demodè di ...

StraNotizie : Rocco Hunt Il "LIBERTÀ + RIVOLUZIONE TOUR" che sarebbe dovuto partire il 4 marz... - DietrolaNotizia : Rocco Hunt: rimandata a maggio la partenza del 'Libertà + Rivoluzione Tour' - zazoomblog - Slittano i concerti di Rocco Hunt: le nuove date di Libertà + Rivoluzione Tour 2022

Il "Libertà + Rivoluzione Tour" di, che sarebbe dovuto partire il 4 marzo da Milano, verrà interamente riprogrammato dal mese di maggio a causa delle vigenti norme ministeriali restrittive anti - Covid . Queste le nuove ...Slittano i concerti diin programma per quest'anno. Il tour resta in programma per il 2022, ma andrà in scena con qualche mese di ritardo rispetto al calendario comunicato in precedenza. Le date del Libertà + ...Tutte le info sulle nuove date del tour di Rocco Hunt e sulla conferma dei posti, se in possesso dei biglietti ...Il «Libertà + Rivoluzione Tour» di Rocco Hunt, che sarebbe dovuto partire il 4 marzo da Milano, verrà interamente riprogrammato dal mese di maggio a causa delle vigenti norme ministeriali restrittive ...