Roccaraso, grande successo per la prima gara del Criterium Minisci

Roccaraso: Un esercito di 300 piccoli sciatori dai 4 agli 8 anni al cancelletto di partenza per la prima gara del Circuito. grande festa, divertimento e medaglie per tutti. Roccaraso, 20 febbraio 2021 – Ognuno dei 300 piccoli sciatori che ha gareggiato oggi a Roccaraso è tornato a casa con una medaglia al collo.

