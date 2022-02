Roberta Lanfranchi, chi è l’ex moglie di Pino Insegno: età, carriera, doppiaggio, chi è il marito, figli, Instagram e vita privata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Pino Insegno, ma conosciamo meglio l’ex moglie Roberta Lanfranchi. Roberta Lanfranchi, chi è l’ex moglie di Pino Insegno: età, carriera Roberta Lanfranchi è nata a Cremona il 7 aprile del 1974 ed è una nota conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, showgirl ed ex ballerina. Ha iniziato a studiare danza da piccola e proprio come ballerina ha debuttato in televisione: nel 1995, infatti, era nel cast del corpo di ballo di Non dimenticate lo spazzolino da denti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, ma conosciamo meglio, chi èdi: età,è nata a Cremona il 7 aprile del 1974 ed è una nota conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, showgirl ed ex ballerina. Ha iniziato a studiare danza da piccola e proprio come ballerina ha debuttato in televisione: nel 1995, infatti, era nel cast del corpo di ballo di Non dimenticate lo spazzolino da denti, ...

