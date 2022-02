Ritratto d’amore la trama del film stasera su Rai Premium lunedì 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ritratto d’amore il film su Rai Premium lunedì 21 febbraio, la trama e il cast lunedì 21 febbraio 2022 su Rai Premium andrà in onda il film tv romantico Ritratto d’amore prodotto nel 2017 negli USA per il canale cable Hallmark Channel, scritto da Karen Berger sulla base del romanzo di Teri Wilson e diretto da Kristoffer Tabori. Si tratta di un film tv con al centro la storia di un dogwalker che cambia la sua vita quando incontra una professoressa amante della pittura. Ha una durata di circa 90 minuti ed è stato girato in Canada a Vancouver, il titolo originale è The Art of Us. Ritratto d’amore la ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 febbraio 2022)ilsu Rai21, lae il cast212022 su Raiandrà in onda iltv romanticoprodotto nel 2017 negli USA per il canale cable Hallmark Channel, scritto da Karen Berger sulla base del romanzo di Teri Wilson e diretto da Kristoffer Tabori. Si tratta di untv con al centro la storia di un dogwalker che cambia la sua vita quando incontra una professoressa amante della pittura. Ha una durata di circa 90 minuti ed è stato girato in Canada a Vancouver, il titolo originale è The Art of Us.la ...

Advertising

John_Notes : RT @photobugliano: Solo per oggi 30% di sconto alle coppie di ogni genere (#loveislove) che si presentano per un ritratto d'amore! #SanVale… - ValerioPastore1 : RT @photobugliano: Solo per oggi 30% di sconto alle coppie di ogni genere (#loveislove) che si presentano per un ritratto d'amore! #SanVale… - uncletomablogZ : RT @photobugliano: Solo per oggi 30% di sconto alle coppie di ogni genere (#loveislove) che si presentano per un ritratto d'amore! #SanVale… - Luca779552871 : RT @photobugliano: Solo per oggi 30% di sconto alle coppie di ogni genere (#loveislove) che si presentano per un ritratto d'amore! #SanVale… - pulce_mm : RT @photobugliano: Solo per oggi 30% di sconto alle coppie di ogni genere (#loveislove) che si presentano per un ritratto d'amore! #SanVale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritratto d’amore Ritratto d'amore - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana