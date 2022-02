Rischio idrogeologico, dalla Regione 1.300.000 euro per 12 Comuni bergamaschi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, di concerto con l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, ha approvato gli interventi di messa in sicurezza del territorio da attuare nell’ambito del Piano nazionale per la mitigazione del Rischio idrogeologico (secondo quanto previsto nel piano ‘Proteggi Italia’). Rischio idrogeologico, GLI 11 INTERVENTI IN DETTAGLIO “Undici interventi – ha spiegato l’assessore Foroni – che verranno realizzati con finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia, pari a 20.883.150 euro. L’obiettivo principale è rimettere in efficienza opere idrauliche destinate a una pluralità di obiettivi per salvaguardia e messa in sicurezza del territorio: difesa ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, di concerto con l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, ha approvato gli interventi di messa in sicurezza del territorio da attuare nell’ambito del Piano nazionale per la mitigazione del(secondo quanto previsto nel piano ‘Proteggi Italia’)., GLI 11 INTERVENTI IN DETTAGLIO “Undici interventi – ha spiegato l’assessore Foroni – che verranno realizzati con finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia, pari a 20.883.150. L’obiettivo principale è rimettere in efficienza opere idrauliche destinate a una pluralità di obiettivi per salvaguardia e messa in sicurezza del territorio: difesa ...

Agricolae1 : @RegLombardia, rischio idrogeologico. Approvati 11 interventi per la messa in sicurezza di territori in provincia d… - FlyingAndrew91 : Chissà come sopravviveranno al rischio idrogeologico. - ArpaCalabria : RT @Cfm_Arpacal: Emesso dal @Cfm_Arpacal il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per il rischio meteo - idrogeologico ed idraulico. In… - Cfm_Arpacal : Emesso dal @Cfm_Arpacal il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per il rischio meteo - idrogeologico ed idraul… - RadioVoceVicina : Gal: sottoscritto Accordo Quadro per mitigazione rischio idrogeologico e ripristino torrenti tra comuni aderenti a… -