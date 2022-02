Riqualificazione del Palafersini, Energie Per Fiumicino: “Restituiamolo ai nostri ragazzi” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fiumicino – “Abbiamo appreso, come tutta la cittadinanza, della prossima Riqualificazione del Palafersini (leggi qui), notizia più che piacevole, vista la centralità della struttura e vista l’utenza che ha sempre usufruito dello stesso”. Così, in una nota stampa, Il presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini. “Ricordiamo come il Palafersini – spiega il Presidente – sia stato evento di campionati di Volley, Basket, Calcio a 5 ed eventi sportivi come Karate, Ballo, Boxe e tantissime altre discipline, dando la possibilità di esibirsi a giovani e meno giovani sia del Comune che dei territori limitrofi, che trovavano in esso, una struttura polifunzionale. Forse, però, alcuni consiglieri di questa Amministrazione, hanno la memoria corta. Vogliamo, infatti, ricordare un po’ ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022)– “Abbiamo appreso, come tutta la cittadinanza, della prossimadel(leggi qui), notizia più che piacevole, vista la centralità della struttura e vista l’utenza che ha sempre usufruito dello stesso”. Così, in una nota stampa, Il presidente del Circoloper, Orazio Azzolini. “Ricordiamo come il– spiega il Presidente – sia stato evento di campionati di Volley, Basket, Calcio a 5 ed eventi sportivi come Karate, Ballo, Boxe e tantissime altre discipline, dando la possibilità di esibirsi a giovani e meno giovani sia del Comune che dei territori limitrofi, che trovavano in esso, una struttura polifunzionale. Forse, però, alcuni consiglieri di questa Amministrazione, hanno la memoria corta. Vogliamo, infatti, ricordare un po’ ...

Advertising

ilfaroonline : Riqualificazione del Palafersini, Energie Per Fiumicino: “Restituiamolo ai nostri ragazzi” - informazionecs : RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI E DEI CENTRI STORICI DELLE MARCHE. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO D… - MatLolli : RT @Legambiente: ??LIVE- La presentazione del manifesto “Zero in co(2)ndotta” Claudia Cappelletti:“#PNRR offre importanti occasioni per la… - ComunePalermo : #AvvisoPA - Promozione dell¿eco-efficienza e riduzione di consumi di energia - interventi di riqualificazione energ… - milano_raffaela : RT @Legambiente: ??LIVE- La presentazione del manifesto “Zero in co(2)ndotta” Claudia Cappelletti:“#PNRR offre importanti occasioni per la… -