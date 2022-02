Ricciardi: «Ora si possono togliere le restrizioni, ma in autunno quarta dose di vaccino per tutti» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale. Parola di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, in un colloquio con La Stampa. Secondo il professore «ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi. Bisogna distinguere tra l’emergenza dal punto di vista legislativo, che consente decisioni rapide, e quella sanitaria che continua non solo in Italia, ma nei Paesi dell’Est e a Hong Kong per esempio. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l’organizzazione per la vaccinazione di massa». «La pandemia finirà quando cesserà in tutto il mondo – spiega l’ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma – Una buona notizia ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale. Parola di Walter, consulente del ministero della Salute, in un colloquio con La Stampa. Secondo il professore «ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi. Bisogna distinguere tra l’emergenza dal punto di vista legislativo, che consente decisioni rapide, e quella sanitaria che continua non solo in Italia, ma nei Paesi dell’Est e a Hong Kong per esempio. Certe strutture e pratiche straordinariefinire, non l’organizzazione per la vaccinazione di massa». «La pandemia finirà quando cesserà in tutto il mondo – spiega l’ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma – Una buona notizia ...

