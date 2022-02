Renzi per me è perseguitato dalla magistratura: ora la riforma della giustizia è questione di civiltà (Di lunedì 21 febbraio 2022) Facciamo un giochino educativo e proviamo ad essere tutti oggettivi, magari anche onesti intellettualmente. Per chi non riesce almeno legga a voce alta. Partiamo da un principio costituzionale e precisamente dalla prima parte dell’art. 3, il quale recita testualmente: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Uno dei concetti che ne deriva è chiaro. Nessuno può essere perseguito penalmente per le proprie idee politiche. Poi ci sono tutti gli articoli, individuati dal Titolo I, Rapporti civili, che vanno dal 13 al 28. Sono articoli fondamentali che mettono, almeno dovrebbero mettere, il cittadino al riparo da violazioni contro la singola libertà personale in generale. Come ad esempio afferma l’art. 15 nella parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Facciamo un giochino educativo e proviamo ad essere tutti oggettivi, magari anche onesti intellettualmente. Per chi non riesce almeno legga a voce alta. Partiamo da un principio costituzionale e precisamenteprima parte dell’art. 3, il quale recita testualmente: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Uno dei concetti che ne deriva è chiaro. Nessuno può essere perseguito penalmente per le proprie idee politiche. Poi ci sono tutti gli articoli, individuati dal Titolo I, Rapporti civili, che vanno dal 13 al 28. Sono articoli fondamentali che mettono, almeno dovrebbero mettere, il cittadino al riparo da violazioni contro la singola libertà personale in generale. Come ad esempio afferma l’art. 15 nella parte ...

