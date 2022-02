Reggio Emilia | lupo nel parcheggio di un centro commerciale | l’incontro ravvicinato dei carabinieri – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Una pattuglia deidella stazione di Castellarano () il 20 febbraio, intorno a mezzanotte e mezzo, ha avvistato unall’altezza deldelVittoria. L’animale ha percorso un tratto della strada che costeggia il, poi si è diretto verso i campi, disperdendosi per le campagne in direzione del paese di San Valentino. Essendo iluna specie protetta in Italia sin dal 1971, ihanno informato e attivato i colleghi della stazioneforestale di Scandiano a tutela dello stesso animale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.