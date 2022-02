Reggina | la campagna abbonamenti non si ferma ma prosegue | i nuovi prezzi

Advertising

citynowit : La società amaranto prolunga la campagna, sperando in una risposta più consistente - Reggina_1914 : #PerQuelliInnamoratiComeNoi, prosegue la campagna abbonamenti ?? Tutte le info ???? - citynowit : E' probabile che la società si aspettasse qualcosa in più. Attendiamo il dato finale - citynowit : Si parte con la prossima sfida al Pordenone, si chiude con il Como - Strill_it : Reggina, ecco la nuova campagna mini-abbonamenti: da 6€ a partita. i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina campagna

#PerQuelliInnamoratiComeNoi . Prosegue laabbonamenti in vista delle ultime 7 gare casalinghe che attenderanno gli amaranto da qui a ...- Pisa: domenica 27 febbraio, ore 15:30;...... che con Beppe Bergomi, Alessandro Florenzi e Miriam Sylla, è testimonial per ladi ... Ascoli - Alessandria, Vicenza - Spal, Monza - Pisa,- Pordenone, Parma - Ternana e, dalle 16.15, ...#PerQuelliInnamoratiComeNoi. Prosegue la campagna abbonamenti in vista delle ultime 7 gare casalinghe che attenderanno gli amaranto da qui a fine campionato. A partire da domani, martedì 22 febbraio, ...Mentre nel resto dello Stivale e della Calabria contagi e decessi sono in ritirata, nell’area metropolitana reggina la curva epidemiologica ... dall’altro è probabile che i modesti risultati della ...