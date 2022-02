Referendum: Letta, 'faremo lavoro molto esigente su giustizia' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Il lavoro sui temi dei Referendum della giustizia sarà un lavoro molto esigente, con l'asticella molto alta. faremo di tutto perchè nel lavoro di riforma in Parlamento alcune cose positive che ci sono nei Referendum, possano trovare un esito positivo". Così Enrico Letta nella replica alla Direzione Pd. "Pero' ripeto e ribadisco la mia convinta contrarietà al Referendum sulla custodia cautelare e sulla legge Severino. Il complesso di danni che si fanno al sistema sia sulla custodia cautelare che sulla legge Severino sarebbero di gran lunga maggiori ai benefici". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Ilsui temi deidellasarà un, con l'asticellaalta.di tutto perchè neldi riforma in Parlamento alcune cose positive che ci sono nei, possano trovare un esito positivo". Così Enriconella replica alla Direzione Pd. "Pero' ripeto e ribadisco la mia convinta contrarietà alsulla custodia cautelare e sulla legge Severino. Il complesso di danni che si fanno al sistema sia sulla custodia cautelare che sulla legge Severino sarebbero di gran lunga maggiori ai benefici".

Advertising

fattoquotidiano : Referendum giustizia, Letta: “Netta contrarietà ai quesiti sulla riforma cautelare e sulla legge Severino. Per gli… - davidallegranti : Letta vota no ai referendum sulla giustizia (Severino e custodia cautelare). Come Meloni - fanpage : Appello di Enrico Letta e Giuseppe Conte alle forze politiche affinché il Parlamento approvi la legge sul fine vita… - ernestocaprari : Il segretario dem alla direzione Pd: 'Proporrò di votare no' - umbertoctt : @ardigiorgio E si Letta, e l'ergastolo ostativo? Tu sei quello che 'i referendum non ti convincono', bene lavorate in Parlamento! -