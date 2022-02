Reddito di cittadinanza, il 70% di chi ha iniziato a percepirlo nel 2019 lo prende ancora (spesi già 20 miliardi) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – Il 70% dei percettori iniziali del Reddito di cittadinanza del 2019 lo prende ancora (con una spesa di 20 miliardi): ma i beneficiari del sussidio il lavoro non lo trovano o non lo cercano proprio? Una nuova analisi dell’Inps sui percettori di Reddito e pensione di cittadinanza riporta che sono state circa 4,65 milioni le persone coinvolte fino alla fine del 2021. Circa due milioni di famiglie, con una spesa che sfiora appunto i 20 miliardi. In molti non hanno mai smesso di usufruirne, anche perché con la pandemia non si trova facilmente lavoro. In tutto questo, si scoprono di continuo truffe ai danni dello Stato, segno che i controlli per l’assegnazione del Rdc (misura bandiera del M5S) sono insufficienti. Inps: “Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – Il 70% dei percettori iniziali deldidello(con una spesa di 20): ma i beneficiari del sussidio il lavoro non lo trovano o non lo cercano proprio? Una nuova analisi dell’Inps sui percettori die pensione diriporta che sono state circa 4,65 milioni le persone coinvolte fino alla fine del 2021. Circa due milioni di famiglie, con una spesa che sfiora appunto i 20. In molti non hanno mai smesso di usufruirne, anche perché con la pandemia non si trova facilmente lavoro. In tutto questo, si scoprono di continuo truffe ai danni dello Stato, segno che i controlli per l’assegnazione del Rdc (misura bandiera del M5S) sono insufficienti. Inps: “Il ...

Advertising

VittorioSgarbi : L’Inps ha rivelato che dal 2019 ha speso 20 miliardi di euro per erogare il reddito di cittadinanza. Siamo l’unico… - fattoquotidiano : L’Inps: in 3 anni il Reddito di cittadinanza ha aiutato 4,6 milioni di persone senza alcun effetto divano. Nessuna… - CarloCalenda : Non si può sostenere la democrazia partecipativa se la gente non ha idea delle responsabilità e dei doveri che comp… - Trezzano5Stelle : RT @claudiodamico72: L’INPS: 'In 3 anni, il Reddito di cittadinanza ha aiutato 4,6 milioni di persone, senza alcun effetto divano'. Nessu… - Boborius : @LegaSalvini Reddito grillino e leghista. Non dimenticatevi che la Lega ha appoggiato il reddito di cittadinanza quando era al governo -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza Inps: al via campagna assegno unico, oltre 2,2 mln domande ... lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza). La domanda può essere presentata attraverso: il sito internet www.inps.it (con accesso diretto al ...

Sostegno all'affitto e morosità incolpevole: come chiedere contributi ... in ragione dell'emergenza Covid - 19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al ... - cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero per i cittadini extra UE possesso di un ...

Riceve il reddito di cittadinanza, ma scommette online 300 mila euro Corriere della Sera Novità. Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo La comunicazione d’avvio va inoltrata all'Inps «entro il giorno antecedente all’inizio di attività». Se non si rispetta il termine, si perde il diritto al sussidio ...

Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo La comunicazione d’avvio va inoltrata all'Inps «entro il giorno antecedente all’inizio di attività». Se non si rispetta il termine, si perde il diritto al sussidio ...

... lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori didi). La domanda può essere presentata attraverso: il sito internet www.inps.it (con accesso diretto al ...... in ragione dell'emergenza Covid - 19, una perdita del proprioai fini IRPEF superiore al ... -italiana, di un Paese dell'UE, ovvero per i cittadini extra UE possesso di un ...La comunicazione d’avvio va inoltrata all'Inps «entro il giorno antecedente all’inizio di attività». Se non si rispetta il termine, si perde il diritto al sussidio ...La comunicazione d’avvio va inoltrata all'Inps «entro il giorno antecedente all’inizio di attività». Se non si rispetta il termine, si perde il diritto al sussidio ...