Recensione Akko 3068B | la tastiera 65% completa ed economica

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In questaanalizzeremo la nuova: unadal form factor 65%, con connessione wireless, Bluetooth 5.0, switch “hot swappable” e molto altro Le tastiere meccaniche, specialmente quelle più piccole delle classiche “full size”, sono ultimamente molto in voga nei vari desk setup. Sebbene la propensione per passare da una classicaa membrana a un dispositivo meccanico ci sia già da tempo, è solo ultimamente che numerosissimi utenti hanno deciso di affidarsi a marchi meno “commerciali” per protrarsi verso la propriaideale. Quelle che abbiamo definito commerciali sono, spesso e volentieri, le varie tastiere meccaniche spacciate come “da gaming”. E se non conosceste il campo, verrebbe automatica una domanda del tipo: “cos’hanno che non va?”. La ...