Real Madrid, Sergio Ramos voleva il rinnovo alle stesse cifre di Piqué (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le richieste fuori mercato erano dovute al contratto del rivale Secondo il quotidiano catalano Sport, quando Sergio Ramos stava trattando con il Real Madrid per il rinnovo del contratto, ha usato lo stipendio del suo compagno-rivale Gerard Piqué come termine di paragone. Quando in Spagna si era dibattuto dell’ingaggio monstre di Piqué – imputata come una delle ragioni dell’addio di Messi – Ramos ha indagato direttamente sulle indiscrezioni. Avrebbe scoperto che Piqué guadagnava molto di più dell’andaluso, persino più dei 28 milioni trapelati. «Se Piqué guadagna questo, io voglio guadagnare almeno altrettanto, oppure di più», questo era il leitmotiv dell’ex capitano dei Galácticos davanti alla società. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le richieste fuori mercato erano dovute al contratto del rivale Secondo il quotidiano catalano Sport, quandostava trattando con ilper ildel contratto, ha usato lo stipendio del suo compagno-rivale Gerardcome termine di paragone. Quando in Spagna si era dibattuto dell’ingaggio monstre di– imputata come una delle ragioni dell’addio di Messi –ha indagato direttamente sulle indiscrezioni. Avrebbe scoperto cheguadagnava molto di più dell’andaluso, persino più dei 28 milioni trapelati. «Seguadagna questo, io voglio guadagnare almeno altrettanto, oppure di più», questo era il leitmotiv dell’ex capitano dei Galácticos davanti alla società. ...

Advertising

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - pisto_gol : Secondo Fabio Capello il Psg di Pochettino-21 tiri totali,8 in porta-e il Real Madrid di Ancelotti-3 totali,0 in po… - giraltpablo : Lionel Messi para PSG vs. Real Madrid (?? @SofaScoreLA). ¿Opiniones? - arcoll86 : RT @de_pinot: Il gol di Omar Sivori in Real Madrid-Juventus 0-1 (21/02/1962), ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni. La Juven… - jacoposo : @Arturoarthuren @NumerINTERi E soprattutto quando vede San Siro diventa il Real Madrid ma quello dei Galaxticos -