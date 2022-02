Ravioli dolci al cioccolato | la ricetta golosa veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Una preparazionediversa dal solito in cui cimentarci è quella deial. Sfiziosi e super facili da realizzare questisono dei biscotti perfetti da consumare durante la colazione oppure a merenda. Questa piccola dolcezza sarà apprezzata da grandi e piccini. Ecco qui di seguito come realizzarli. Gli ingredienti che servono per questa preparazione sono i seguenti: 60 gr difondente 200 gr di farina 1 cucchiaio di lievito per1 – 2 cucchiai di ricotta 80 gr di burro 30 gr di zucchero semolato 1 uovo 20 ml di latte Procedimento La prima cosa da fare è quella di versare in un robot il lievito e la farina. Successivamente aggiungiamo l’uovo, il burro, diventato morbido a temperatura ambiente, e lo zucchero. ...