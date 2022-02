Rappresentanza e rappresentatività: l'importanza dei fondi interprofessionali nella trasformazione del mercato del lavoro (Di lunedì 21 febbraio 2022) “I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e ANPAL accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro”. Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo Nuove Competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. “Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Icostituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e ANPAL accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del”. Il ruolo più ampio dei, anche sul fronte Fondo Nuove Competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativitransizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. “Grazie anche alla nascita dei, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ...

