Ragusa, nuova vita per la Vallata Santa Domenica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ragusa – Mercoledì 23 febbraio, alle ore 10.30, all'interno della Vallata Santa Domenica saranno inaugurati 20 orti urbani realizzati dal Comune in un'area di 1.650 mq. Si tratta del progetto ecomuseale di riqualificazione delle terrazze della Vallata Santa Domenica portato avanti dall'Amministrazione comunale su iniziativa dell'assessorato allo sviluppo economico al fine di promuovere momenti di socializzazione e di sviluppo di un'economia sostenibile, etica e rispettosa dell'ambiente nella realtà locale. Gli orti sono stati assegnati a cittadini residenti che hanno partecipato ad un apposito avviso pubblico dell'Assessorato allo Sviluppo economico contenente criteri di interconnessione tra generazioni, inclusioni sociali e condizioni di reddito e saranno destinati ...

