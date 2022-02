Ragazzo di Salerno morto a NY, i genitori accusano il college: 'Trattamenti inimmaginabili' (Di lunedì 21 febbraio 2022) In attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo di Claudio Mandia, il Ragazzo italiano di Battipaglia (Salerno) trovato morto la notte di venerdì scorso in un college di New York alla vigilia del suo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 febbraio 2022) In attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo di Claudio Mandia, ilitaliano di Battipaglia () trovatola notte di venerdì scorso in undi New York alla vigilia del suo ...

Advertising

TgLa7 : In corso accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte Claudio Mandia, il ragazzo italiano… - ivl24_it : Ritrovato a Salerno il ragazzo scomparso da Praia a Mare - natofree : Genitori vanno in camera e lo trovano morto nel letto: tragedia a Nocera Inferiore Ragazzo trovato morto nel letto… - occhio_notizie : Ragazzo di 24 anni trovato morto nel letto dai genitori, tragedia nel Salernitano | - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Altro Malore: New York,'Si ipotizza che il ragazzo sia stato colpito da un malore mentre dormiva.' Trovato senza vita a New… -