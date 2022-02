Raccolta di fondi per aiutare la famiglia di Michele Avella (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa superato i 21 mila euro la Raccolta di fondi promossa da un gruppo di colleghi e amici di Michele Avella, il poliziotto trentacinquenne morto in un incidente lo scorso 11 febbraio a Cava de’ Tirreni. “Aiutiamo la famiglia di Michele Avella” è il itolo della Raccolta fondi disponibile su gofundme. “Abbiamo deciso di dar vita ad una Raccolta fondi per donare un aiuto economico concreto alla sua famiglia che purtroppo dovrà far fronte a notevoli spese, senza poter più contare sul sostegno economico di Michele che lascia prematuramente sua moglie e sua figlia di appena quindici mesi” fanno sapere gli amici. “Uniamoci in un gesto di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa superato i 21 mila euro ladipromossa da un gruppo di colleghi e amici di, il poliziotto trentacinquenne morto in un incidente lo scorso 11 febbraio a Cava de’ Tirreni. “Aiutiamo ladi” è il itolo delladisponibile su gofundme. “Abbiamo deciso di dar vita ad unaper donare un aiuto economico concreto alla suache purtroppo dovrà far fronte a notevoli spese, senza poter più contare sul sostegno economico diche lascia prematuramente sua moglie e sua figlia di appena quindici mesi” fanno sapere gli amici. “Uniamoci in un gesto di ...

Advertising

poliziadistato : Con un mezzo per trasporto disabili rubato in Piemonte hanno compiuto 5 rapine in poche ore. Poliziotti commissari… - anteprima24 : ** Raccolta di fondi per aiutare la famiglia di Michele Avella ** - FicDse : Lo Chef Antonio Ciotola Presidente Onorario del DSE FIC con il suo messaggio per donare nella campagna raccolta fon… - Silvia_Fancy : RT @ClaudiaGiunti: E qui che si capisce la differenza con gli altri attori e con le altre dizi. Pubblicità alla raccolta fondi per la racco… - Quaro75 : RT @MonimixPhoto: Donne di Crema. Promossa una raccolta fondi per l’evento conclusivo -