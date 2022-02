Quegli eroi lasciati soli davanti all’islamismo che intimidisce e minaccia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Perché i musulmani di Francia sono ancora poco numerosi a far frontein Francia?, si domanda sul Point Kamel Daoud, scrittore algerino. Per il suo romanzo “Mersault, contre-enquête” è stato premiato con il Goncourt nel 2015. La questione è tabù e produce una smorfia: “Perché spetta a me dimostrare la mia francesità?”, si dice. Il “fronte” del rifiuto di giustificarsi scivola verso il fronte del silenzio dopo ogni grande dimostrazione di forza di questo fascismo. L’ultimo episodio è quello della celebre trasmissione televisiva su Roubaix con quel che è costato alla sua presentatrice e a un attore che lavora nel sociale. Per quest’ultimo, il processo è ancor più virulento e la condanna a morte, virtuale per il momento, ancor più radicale. Per quale motivo agli occhi dei giudici assassini? Aver tradito. Che cosa? L’appartenenza, la comunità, l’origine ...