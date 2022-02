“Quarta dose? No, un richiamo vaccinale che come per l’antitetanica usa sempre lo stesso farmaco”, spiega Pregliasco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ora che, grazie a Dio, per ‘immunità di gregge’, clima primaverile, e l’altissima platea di persone vaccinate, i contagi iniziano a scemare, abbiamo capito che ‘obtorto collo’, non finisce qui, e che quello con le varianti sarà un appuntamento che andremo a rinnovare per ancora altri anni. Dunque, molto verosimilmente, così come accade per la comune influenza, sarà probabilmente approntato uno specifico ‘farmaco’ da assumere con cadenza stagionale. Ma spesso certa scienza, dando per scontato di essere facilmente interpretabile, pecca nella comunicazione fino a creare, come accaduto, addirittura equivoci autolesivi. Non sarà una vera e propria ‘Quarta dose’, ma uno specifico farmaco appositamente studiato contro le varianti Ad esempio, più scienziati e virologi hanno già avvertito che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ora che, grazie a Dio, per ‘immunità di gregge’, clima primaverile, e l’altissima platea di persone vaccinate, i contagi iniziano a scemare, abbiamo capito che ‘obtorto collo’, non finisce qui, e che quello con le varianti sarà un appuntamento che andremo a rinnovare per ancora altri anni. Dunque, molto verosimilmente, cosìaccade per la comune influenza, sarà probabilmente approntato uno specifico ‘’ da assumere con cadenza stagionale. Ma spesso certa scienza, dando per scontato di essere facilmente interpretabile, pecca nella comunicazione fino a creare,accaduto, addirittura equivoci autolesivi. Non sarà una vera e propria ‘’, ma uno specificoappositamente studiato contro le varianti Ad esempio, più scienziati e virologi hanno già avvertito che ...

